Una carrellata di personaggi al servizio di un grande talento: quello di Francesco Cicchella. Il Teatro Comunale di Lacedonia attende stasera (alle 21.30) il volto nuovo e moderno del one man show italiano.

In realtà in Bis, questo il titolo del suo collaudato spettacolo, sarà affiancato dalla fedele spalla, Vincenzo De Honestis e da una band di 5 elementi.



«Troverete le parodie già note in tv, da Michael Bublè agli ultimi cavalli di battaglia come Ultimo ed Achille Lauro, ma anche tante performance inedite». Cicchella è un predestinato: «Le prime avvisaglie di questo squilibrio mentale le ho tirate fuori molto presto. Non avevo ancora tre anni quando ho iniziato le imitazioni. Avevo un pianoforte in casa. Ho iniziato a suonarlo da solo, ad orecchio. Il mio primo pubblico è stata la mia famiglia. Ho quattro fratelli più grandi di me».

APPROFONDIMENTI L'Ipsia Amatucci sarà accorpato all'Istituto De Sanctis Carletti e Cilloni, Nomadi in Irpinia in un concerto pianoforte e voce

Cicchella si è concesso una digressione a Tale e quale show nell'imitazione di Massimo Ranieri. E' stato il segreto di quel successo nella quinta edizione del programma. «Nel tempio dell'imitazione più canonica, più rispettosa dei personaggi, ho messo dentro quell'aspetto caricaturale relativa all'atleticità delle performance di Ranieri. Quella trasmissione mi ha fatto conoscere ad un pubblico diverso da Made in Sud. In quell'ultima puntata è stata la scintilla che mi ha portato a lavorare su quella parodia che oggi è tra le più amate dal pubblico». Ranieri l'ha presa bene: «Temevo il suo giudizio. Mi ha sorpreso la sua soddisfazione. Soprattutto si è immedesimato nel lavoro, nello studio che c'è dietro ad un'esibizione del genere. In questo si è rivisto da giovane quando, con la stessa disciplina, cercava di essere un artista versatile. Un po' quello che provo ad essere anch'io». L'incontro con Proietti è l'esperienza indimenticabile. E' stato regista del suo primo show e lo ha voluto ospite in Cavalli di battaglia. «Come dissi in quella circostanza: potrò sempre dire di essere che lui, Gigi Proietti, mi ha fatto da spalla. E' stato il numero uno tra i mattatori. Non ha mai smesso di mettersi in discussione, non ha mai perso la sua umiltà. Ricordo il dietro le quinte di Cavalli di battaglia dove, febbricitante, chiedeva: Come ti sembra?, Ma siamo lunghi?, Il pubblico si annoia?, Qualcuno è andato via?, quando tutti sarebbe stati lì per ore». Arriviamo da un ventennio in cui la qualità televisiva è progressivamente scesa dietro l'alibi: ce lo chiede il pubblico.

«Se si cresce mangiando sempre la stessa pietanze, il gusto personale resterà limitato. E' quello che sta accadendo in tv con la scusa che il pubblico ricerca solo un certo tipo di contenuti. Si gioca su un territorio facile dal punto di vista creativo e, soprattutto, economico. La televisione con funzione educativa ha ceduto il passo al mercato. Forse è proprio qui che si troveranno gli anticorpi per una risalita. La pandemia ha portato con sé dei cambiamenti. Oggi il cinema è in crisi e le nascenti piattaforme sono una concorrenza anche per la tv. La necessità di nuovi contenuti può dare lo stimolo per un nuovo corso in termini di sperimentazione e qualche segnale già si vede». La comicità è stato il grimaldello che Cicchella ha usato per poter entrare nel mondo dello spettacolo. Ma oggi è nato anche Frank Cicchella, l'alter ego cantante che ha già pubblicato il singolo Sempe cu mme: «Merito della pandemia. Non ho mai avuto la determinazione ed il tempo per dedicarmi seriamente alla musica. Ero titubante. Sai, viviamo in un mondo in cui le etichette pesano. C'è il cantante, l'attore e poi l'attore, di teatro, quello di fiction. La mia popolarità mi ha aiutato. Il mio alter ego Frank continuerà a vivere. Sono stimolato dalla sfida di abbattere questi muri tra le diverse categorie artistiche».