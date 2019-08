Giovedì 8 Agosto 2019, 20:22

Un ciclista versa in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto a Lauro. Ora si trova ricoverato con prognosi riservata. È accaduto lungo viale Platani. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso al ciclista. La situazione è apparsa subito complicata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare in ospedale il malcapitato. I militari stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Eseguiti una serie di rilievi per avere un quadro completo di quanto accaduto.