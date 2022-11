Restituire il carattere monumentale alla facciata del cimitero comunale e valorizzare la cappella della chiesa madre interna: affidati i lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione di tutte quelle criticità, accumulatesi nel tempo, che non rendono il dovuto onore al luogo. L'importo complessivo per il quale è stata aggiudicata la gara si aggira sui 345mila euro. Le indagini preliminari effettuate hanno evidenziato il pessimo stato di manutenzione delle gronde, l'assenza di architrave sulle finestre della chiesa e le precarie condizioni in cui versano gli architravi della porta di accesso alla chiesa oltre che delle finestre dell'ingresso al cimitero. Con qualche mese di ritardo rispetto all'iniziale cronoprogramma, nelle prossime settimane prenderà il via l'intervento che prevede la messa in scurezza e l'efficientamento della struttura oltre al ripristino di tutti quegli elementi deteriorati, dalla pavimentazione alla copertura, dagli esterni alle porte fino alla riorganizzazione degli spazi interni. Qui, sarà realizzato un archivio e ambienti a servizio dei cittadini. Gli elementi in ferro esistenti, invece, saranno restaurati e rimessi a nuovo.

Attenzione sarà dedicata anche alla riverniciatura che ricalcherà quella che era l'originale colorazione delle pareti.

L'intervento di restyling interesserà anche la cappella comunale, che sarà riportata al suo antico splendore e migliorata sotto il profilo antisismico. Oltre al recupero e alla valorizzazione dell'esistente, non mancheranno elementi di novità che saranno realizzati chiaramente tenendo conto dell'architettura dell'edificio. Le pietre che compongono la scala d'ingresso alla cappella verranno pulite con tecniche idonee e verranno risarciti i giunti e le parti mancanti per consentirne un utilizzo in sicurezza. Gli elementi decorativi esterni saranno ripristinati secondo la conformazione originale e le pitture murarie studiate per dare risalto agli elementi architettonici. La necessità di intervenire per adeguare l'ingresso del cimitero era emersa già da qualche anno. L'amministrazione Giordano, d'altronde, è impegnata non solo nel recupero della memoria ma anche in un progetto di ampliamento del camposanto. Il cimitero comunale di Monteforte fu realizzato alla fine del XIX secolo, tra il 1873 e il 1889 sul fondo cosiddetto Santa Maria, un'area che fu destinata alla realizzazione del nuovo camposanto già nel 1819.