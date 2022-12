Taglio del nastro del Laceno d'Oro International Film Fest, la rassegna di cinema d'autore ed indipendente, promossa dal Circolo di Cultura Cinematografica ImmaginAzione, presieduto da Antonio Spagnuolo, con la direzione artistica di Maria Vittoria Pellecchia.

Da oggi a giovedì 8, oltre 70 proiezioni tra il Multisala Partenio ed il Movieplex di Mercogliano, per gettare un ponte tra la tradizione della filmografia e le avanguardie dei linguaggi.

Per la sezione Donne nel Cinema Tedesco, infatti, a cura di ACIT ed Ambasciata della Repubblica Federale della Germania, la visione, alle 15.30, nella Sala 4 del Partenio, de L'Angelo Azzurro, tra le opere cult del secolo scorso, con Marlene Dietrich, tra le grandi dive della filmografia di tutti i tempi. Proiettata per la prima volta a Berlino nel 1930, con la regia di Joseph Von Sternberg, la narrazione riguarda un intenso viaggio nei sentimenti, con finalità pedagogiche. La storia di un insegnante che si innamora di una ballerina del varietà, si svolge negli anni della grande crisi economica. L'intreccio narrativo è all'insegna delle emozioni, grazie ad un'attrice simbolo della contestazione al regime nazista, che si trasferirà a Hollywood, dove collaborerà con gli Americani per la disfatta di Hitler. L'opera consacrerà al successo Marlene Dietrich, che diventa l'esempio dell'emancipazione femminile e della trasgressione agli stereotipi, per l'affermazione della propria personalità.

Di Aleksandr Sokurov, vincitore del Premio alla Carriera, sotto i riflettori nella giornata conclusiva del Festival, sarà proiettato, alle 18, in Sala 4 al Partenio Francofonia. È il film in cui il celebre cineasta dialoga con i fantasmi del passato, con l'immagine di Hitler che vaga nella Parigi assediata, per raggiungere il Louvre. «È un'opera di straordinaria bellezza - commenta Pellecchia - che induce alla riflessione sul rapporto con la cultura, con l'arte, quindi con la bellezza, anche in una fase sconvolgente come la guerra. Tutte le dittature, in ogni epoca, hanno cercato di cancellare secoli di storia, di cultura, di pensiero. Ma la sensibilità di pochi riesce a vincere sull'oppressione e sulla rassegnazione, riscoprendo i valori, gli ideali di una società libera , basata sul rispetto dell'identità dei popoli».

Le pellicole fuori concorso sono due, Paesaggio, alle 19.30, nella Sala 4 del Partenio, e Gli anni Super-8, alle 21, al Movieplex. Per il Concorso Gli occhi sulla città, dedicato ai cortometraggi, l'appuntamento è alle 16.30, nella Sala 2 del Partenio. Alle 18, invece, visione di Nascondino, nella sezione Spazio Campania, dedicata agli autori della nostra regione.

Per Laceno d'Oro 47, la sezione dedicata ai lungometraggi e documentari, visione, alle 19.30, nella Sala 2 del Partenio, di Lassù. Il Festival del Cinema che riflette, riprende la tradizione del Neorealismo, continuando la sua missione di fornire una chiave di interpretazione della realtà, in aderenza agli obiettivi dei fondatori, Camillo Marino, Giacomo D'Onofrio e Pier Paolo Pasolini.

«La sperimentazione cinematografica - conclude la direttrice artistica - individua nel nostro Festival un luogo d'elezione internazionale per l'analisi dei contenuti contemporanei. La sensibilità di autori giovani, provenienti da tutto il mondo, ci consente di capire i fondamenti delle tradizioni popolari e dei drammi di tanti Paesi, per favorire la presa di coscienza del valore dell'inclusione e dell'integrazione. Il neorealismo contemporaneo ricorre anche all'introspezione, per spiegare il malessere diffuso, causato dal liberismo economico».