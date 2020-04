Maxi coltivazione di marijuana: cinese arrestato

Oltre 1000 piante di cannabis indica e circa 8 kg di infiorescenze essiccate, già pronte ed imbustate per la vendita sono state ritrovate dai carabinieri in un villetta isolata alle porte di Avellino, nel comune di Atripalda. Arrestato un 28enne di origine cinese con l'accusa di coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica.

Nell’abitazione era stata organizzata una serra con lampade e ventilatori per velocizzare la crescita delle piante, anche con l’aiuto di potenti fertilizzanti.

Gli impianti di illuminazione e di irrigazione venivano alimentati con allacci abusivi alle cassette di derivazione all’esterno dell’abitazione, bypassando i contatori creando un ingente danno alle società erogatrici ed assicurando l’anonimato nei consumi. La villa, le attrezzature per la coltivazione e lo stupefacente (che sul mercato avrebbe fruttato circa 200.000 euro) sono state sottoposte a sequestro. Ultimo aggiornamento: 12:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA