Mercoledì 4 Settembre 2019, 10:22

Si sono salvati dalla carica del cinghiale aggrappandosi alle inferriate di un cancello e salendo su dei muri di cinta delle abitazioni . La vicenda, che poteva avere ben altro bilancio, si è verificata la notte scorsa nel centro della frazione di Aterrana. Il faccia a faccia con l'esemplare aggressivo ha visto protagonisti alcuni giovani del posto. I ragazzi erano nei pressi della piazza quando il cinghiale si è parato dinanzi a loro. Probabilmente era arrivato in paese per dissetarsi alla fontana pubblica. La scena, ripresa con un telefono cellulare, è finita in rete. In poche ore quella che pare essere la parodia di corrida, tra il cinghiale e i ragazzi, è diventata virale. Resta la pericolosità di quanto ormai avviene con una costanza senza precedenti per l'intera Montoro. L'area pedemontana è terra continua di scorribande da parte di interi branchi di questi animali. Da Aterrana a Banzano; da Preturo passando per Piano e proseguendo per Borgo e Sant'Eustachio è ormai emergenza a tutti gli effetti. Al calare della sera i cinghiali scendono fino nei centri abitati in cerca di cibo.