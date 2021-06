Cinghiale investito da un suv, paura sul viale delle villette

Cinghiali che si avvicinano sempre di più alle aree abitate. Un esemplare di ungulati di importanti dimensioni è stato investito davanti alle villette che si trovano lungo il rettilineo che collega i centri di Cesinali e San Michele di Serino. Un suv si è trovato improvvisamente di fronte l'animale che stava attraversando la strada. Inevitabile l'impatto. Sono intervenuti I carabinieri della Compagnia di Solofra e i veterinari dell'Asl di Avellino per tentare di salvare la vita al cinghiale agonizzante. Una corsa contro il tempo. Nessuna conseguenza per gli occupanti del veicolo, per loro solo tanto spavento e danni alla carrozzeria dell'auto.

