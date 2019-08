Lunedì 26 Agosto 2019, 22:15

E’ bastata una giocata da un euro a un giovane di Roccabascerana per vincere più di 46mila euro al Superenalotto. Non si era neanche accorto di aver centrato i cinque numeri. Quando si è recato presso il centro per rigiocare la schedina il gestore gli ha comunicato il risultato. E l’ammontare: 46.254,55 euro. La schedina vincente è stata convalidata al "Rendez Vous Caffè" di via Appia 141. Felicissimi i titolari anche per il fatto che il denaro vada una persona del posto.