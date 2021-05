Covid, cinque morti in poche ore in Irpinia: tra le vittime due 59enni

Cinque morti per Covid all’ospedale Moscati di Avellino. Tra cui, due 59enni di Montella e Ospedaletto d’Alpinolo. Nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’azienda Moscati hanno perso la vita una paziente di 87 anni di Avellino, ricoverata dal 28 aprile; un 67enne di Solofra, ricoverato dal 16 aprile e in terapia intensiva dal 26; un paziente di 76 anni di Candida, ricoverato dal 13 aprile nella terapia subintensiva del Covid Hospital. Nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 64 pazienti: 8 in terapia intensiva, 31 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 9 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 8 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 8 nel plesso ospedaliero di Solofra.

