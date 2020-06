Auto travolta da un treno della Circumvesuviana sui binari del passaggio a livello. Grave il conducente della vettura. Si tratta di un 64enne del posto. È accaduto nel tardo pomeriggio ad Avella. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti in via Tombe Romane per estrarre il 64enne dalle lamiere contorte del veicolo. L'anziano è stato affidato ai sanitari di un'ambulanza del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Nola. Le sue condizioni sono gravi. Si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano a ridosso del passaggio a livello. Disagi per la circolazione lungo la tratta ferroviaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA