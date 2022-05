Ciriaco De Mita è morto, due giorni di lutto a Nusco: fiera sospesa, chiuse le scuole

Due giorni di lutto cittadino sono stati proclamati a Nusco per la morte del sindaco Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio e segretario della Democrazia Cristiana. Il lutto cittadino è stato proclamato dal vicesindaco Walter Vigilante con un'ordinanza che prevede la partecipazione dell'Amministrazione comunale con il proprio gonfalone ai funerali che si svolgeranno domani, 27 maggio, alle ore 18.30 nella cattedrale di Sant'Amato, in presenza anche del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Sospese anche le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del comune di Nusco e tutte le manifestazioni civili previste per il 28 maggio in occasione della festività del Santo patrono di Nusco, compresa la fiera prevista in mattinata.

