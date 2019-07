CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 24 Luglio 2019, 08:00

«Non invento partiti. Non ne ho bisogno. Io sono popolare da quando sono nato: popolare prima ancora che la Dc diventasse partito», dice Ciriaco De Mita e la sua riaffermazione di appartenenza diventa un omaggio al centenario dell'appello ai Liberi e forti che don Luigi Sturzo lanciò il 18 gennaio 1919 ponendo le basi fondative del Ppi. Ne deriva un'analisi preoccupata fino all'allarme sullo scenario politico non soltanto nazionale che l'ex presidente del consiglio e già leader della Dc, oggi a 91 anni e sindaco riconfermato della sua Nusco, vede pericolosamente scivolare verso una deriva di disgregazione.«Il tentativo di uscire da una condizione di difficoltà recuperando il patrimonio di una straordinaria cultura politica: quella popolare sturziana. È la possibilità di riallacciare un rapporto con i cittadini che non si instauri esclusivamente sulla semplificazione della facile enunciazione del problema che si vuol far apparire la sua soluzione: la tradizione di governo democristiana ha invece insegnato che dal confronto può nascere la migliore risposta possibile all'esigenza sollevata. Ma per fare ciò occorre pensiero».