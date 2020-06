De Mita rischia il richiamo del prefetto. Non convoca il consiglio comunale da febbraio. Nemmeno in versione streaming e la minoranza si è rivolta al prefetto. Il quale ha deciso di chiedere chiarimenti, prima che arrivi a sostituirsi agli organi statutari. «In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto», dice il testo unico sugli enti locali. Ma Paola Spena confida nel buon senso e preferisce la strada della moral suasion. Del resto, Walter Vigilante, il vice sindaco di De Mita, spiega che si sta avviando l'attività necessaria per tornare in consiglio. «Non siamo attrezzati per lo streaming», dice. Ma come? Non facevate le giunte in video? «Sì, ma una cosa è stare in video in due o tre, una cosa in dodici», spiega.

E così le lamentele di Francesco Biancaniello, Lucio Molinario, Amato Natale e Antonio Della Fortuna sono destinate a rimanere in un esposto.

«Noi abbiamo fatto rilevare al prefetto che non c'è stata risposta a undici tra interpellanze e interrogazioni, mentre la lettera alla maggioranza con la quale chiedevamo la convocazione è stata ritenuta dal presidente del consiglio comunale come una missiva alla sua persona. E così invece di interpretare la sua funzione di terzietà, si è lanciato in una difesa strenua della maggioranza», dice Molinario.

Il giovane presidente del Consiglio che ovviamente è stato scelto della maggioranza (anche il ruolo di vice presidente è stato negato all'opposizione), si dilunga sull'attività dell'amministrazione nel periodo della pandemia e apre uno spiraglio in vista della seduta da dedicare all'approvazione del bilancio. Dice insomma Amedeo Filiberto de Felicis: consiglio sì ma quanto basta, come le medicine.

Nessuna risposta sulla «revoca» dell'incarico alla segretaria comunale, sulla richiesta di rimodulazione dei tributi comunali, sulla revisione della convenzione con Irpinia Ambiente, sulla proposta di un fondo di sostegno economico per la popolazione.

Biancaniello spiega che sia a marzo che venti giorni fa era stata avanzata la richiesta di convocazione del consiglio. «Avevamo scelto la strada del dialogo, ma non c'è stato niente da fare», dice Biancaniello.

Il quale racconta che non c'è nessuna voglia di fare chiarezza sull'attività dell'amministrazione, dipinta come opaca e verticistica.

Nel mirino De Mita, ovviamente, il quale avrebbe fatto passare sotto silenzio finanche le dimissioni del segretario comunale. «Ma quali dimissioni - dice Vigilante - la segretaria ha trovato un posto più vicino a casa sua, ora abbiamo un segretaria a scavalco con altri comuni, ma contiamo di arrivare rapidamente ad un contratto pieno».

E i concorsi che slittano continuamente? «Quelli sì che sono colpa della vecchia segretaria, che ha rallentato le nuove assunzioni, quando almeno 11 dipendenti sono andati in pensione. Ad una delle selezioni la commissione ha bocciato tutti i candidati...», conclude eloquentemente Vigilante.

Un'amministrazione verticistica? Vigilante, dicesse di sì, chi potrebbe smentirlo? Invece preferisce un'altra lettura, quando si riporta l'accusa delle opposizioni: De Mita ha fatto gli assessori senza assegnare le deleghe. «Non è così, il sindaco dice che non servono gli incarichi, serve la gente che sappia fare».

E intanto a Nusco per fare i mercati si sono dovuti impuntare, sempre quelli della minoranza. E tornano le bancarelle la domenica a Nusco e il sabato a Ponteromito. «I mercati? Non sono più quelli di una volta...», taglia corto Vigilante.

