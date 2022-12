Su quel tratto di strada di trecento metri, ci ha passeggiato a lungo negli ultimi otto anni Ciriaco De Mita. E con lui uomini di Stato confusi con la gente comune, che gli chiedevano un consiglio, un intervento, un parere mentre era sindaco del suo paese ma anche un ex presidente del Consiglio. E quella strada, intitolata a San Giovanni, in memoria della chiesa omonima crollata con il terremoto, quella che s'incunea tra il municipio di Nusco e un giardino, da oggi sarà via Ciriaco De Mita. Il via libera è arrivato in tempi record dal ministero dell'Interno che ha ritenuto che si potesse cambiare il toponimo anche prima dei canonici dieci anni dalla morte di De Mita.

L'ex presidente del Consiglio aveva fatto quella scelta d'amore: morire da sindaco del suo paese. E così era stato fino a sette mesi fa. Il basolato è stato testimone del suo nuovo impegno: ogni mattina in municipio. Fino alla morte.

Nel pomeriggio alla cerimonia d'intitolazione ci saranno i suoi compagni di strada nella Dc, da Franceschini, a Casini; ma anche uomini di altri partiti con cui ha conservato un rapporto privilegiato, a cominciare dall'ex ministro Antonio Bassolino, fino ad un suo oppositore interno, Gianfranco Rotondi, deputato di FdI, con il quale ha continuato a colloquiare fino alla fine.

«Andai a trovarlo in ospedale, mi disse: il popolarismo è l'unica cultura politica uscita vincente dal 900», ricorda Rotondi.

E di politica, Nusco si è nutrita anche soltanto vedendo passeggiare la figura dinoccolata di De Mita quando si recava in municipio.

«Era un rito andare con lui verso il municipio - dice Walter Vigilante, prima vice sindaco di De Mita e oggi facente funzione -. Ti prendeva sottobraccio e divagava da questioni minute ai temi della filosofia politica che tanto amava. Non dimenticava nessuno dei suoi concittadini, ci segnalava il problema di ogni contrada, non avendo praticamente mai perso il contatto con il paese».

Fu Scalfari a scolpire in «La sera andavamo in via Veneto», una sua puntata a Nusco con Mastella; raccontò il rapporto fisico con le persone di De Mita: dopo un pranzo in famiglia, una lunga passeggiata con decine di paesani che gli si avvicinavano e lui che li chiamava per nome, uno ad uno, elencando la genealogia.

Passeggiate su passeggiate, con uomini di governo e amministratori delegati di multinazionali e parastato. Nusco caput mundi, tra l'episcopio e la villa comunale.

Infine, le campagne elettorali per le Comunali che per due volte hanno visto, a due passi dal municipio, in piazza Natale, un De Mita pienamente coinvolto nello scontro con i suoi avversari, come se stesse battendosi per un seggio in Parlamento. L'Irpinia ammalata di politica da oggi ha un indirizzo: via Ciriaco De Mita, Nusco.