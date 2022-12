Cittadinanza onoraria al generale di divisione Paolo Carra, in passato alla guida della Compagnia di Mirabella, attualmente comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute. La cerimonia si è tenuta presso la sala consiliare del consiglio comunale nell'ex convento di San Francesco alla presenza del Sindaco Giancarlo Ruggiero,del vicesindaco Tommaso Moscato, del Presidente del Consiglio Comunale Felice Lanza, dell'assessore Giovanni Rossetti e degli altri amministratori. Molto sentita la partecipazione della cittadinanza e delle istituzioni. Presenti anche il Vice Prefetto Dottoressa Maria Antonietta Cava, il Vicario del Questore di Avellino Dottor Davide della Cioppa, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Luigi Bramati, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano Capitano Raffaele Falginella, il Comandante della Stazione Carabinieri Luogotenente Salvatore Di Mitri, i militari dell'Arma operanti sul territorio e la Sezione Carabinieri in congedo. Il giovane ufficiale nel 1988 assunse il Comando della Compagnia Carabinieri di Mirabella dopo essere stato, al termine del 163 Corso di Applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, Comandante di Plotone dell'8ª Compagnia Allievi Sottufficiali di Firenze e Comandante di Nucleo Operativo alla Compagnia Carabinieri di Roma Centro. Si distinse subito per le spiccate capacità operative ed investigative. La Compagnia si rese protagonista di operazioni di prevenzione dei reati e di contrasto alla criminalità.

