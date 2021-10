Clan Graziano, “'o Professore” si costituisce a Rebibbia

Dopo tre giorni di ricerche è finito dietro le sbarre un esponente di spicco della criminalità organizzata irpina. Si tratta di Adriano Sebastiano Graziano, detto " 'O Professore" di 54 anni, per il quale è divenuta esecutiva la sentenza della Corte d’Appello di Napoli di condanna. Esponente apicale del clan Graziano di Quindici è stato condannato a 10 anni per 416 bis con una serie di aggravanti. Irrogate inoltre le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante la pena, nonché la misura della libertà vigilata per 3 anni. Il 54enne era ricercato dal personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino dopo che si era reso irreperibile. Poi ha deciso di costituirsi presso il Rebibbia di Roma.

