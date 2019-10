«A reggere il clan c'è solo Pasquale Galdieri». A descrivere il nuovo assetto dell'organizzazione criminale denominata «Nuovo Clan Partenio» è Ernesto Nigro, ritenuto il referente altirpino dell'organizzazione sgominata dalla Dda nelle scorse settimane.

In un'intercettazione di un colloquio avuto con Luigi De Simone (entrambi in carcere con l'accusa di associazione a delinquere) spiega che «il nuovo Clan Partenio non è più sotto il controllo della famiglia Genovese, è retto solo Pasquale Galdieri».

In quell'incontro avvenuto in una zona di montagna, località Sant'Anna di Mercogliano, Nigro spiega che Galdieri, detto O'Milord si è formato, dal punto di vista criminale, nel clan Genovese, ma poi approfittando della lunga detenzione dei capi storici, aveva assunto il comando, con il benestare della famiglia Cava di Quindici. «I Genovese non ci sono più, tutti riconoscono Pasquale Galdieri come capo», tanto che viene deciso il cambio del nome: prima si chiamava «clan Genovese» ora «Nuovo clan Partenio». Sempre in quell'occasione spiega che l'attività principale del nuovo clan di Mercogliano era quella dell'usura e che i relativi proventi venivano investiti in altri affari di natura illecita, come è emerso nella lunga ed articolata attività investigativa condotta dai carabinieri del comando provinciale di Avellino, agli ordini del colonnello Massimo Cagnazzo. Altro aspetto che mette in evidenzia, ad avviso degli inquirenti, il ruolo apicale ricoperto dall'indagato Pasquale Galdieri (in carcere) è l'estromissione dal clan di Felice Moscariello, al cui posto subentra il nipote Giuseppe Moscariello (in carcere). Nei confronti di Felice Moscariello era pronto ad entrare in azione lo stesso Ernesto Nigro con un'azione di fuoco. Felice Moscariello, come si evince dall'attività di captazione eseguita dai militari dell'Arma, doveva essere gambizzato. Azione che non fu mai eseguita in quanto Moscariello si piegò subito al volere dei capi del Nuovo Clan Partenio. Per volere del capo del clan Pasquale Galdieri e su suo ordine esplicito, Felice Moscariello doveva fare «solo il ragazzino vostro».

L'inchiesta condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli ha di fatto azzerato il nuovo sodalizio criminale. Con le indagini della direzione distrettuale antimafia di Napoli sono scattate le misure cautelari in carcere per Pasquale Galdieri, Nicola Galdieri, Ferdinando Bianco, Pasquale Nando Bianco, Diego Bocciero, Filippo Chiauzzi, Carlo Dello Russo, Luigi De Simone, Elpidio Galluccio, Angelo Genito, Antonio Matarazzo, Giuseppe Moscariello, Ernesto Nigro, Ludovico Nittolo, Mario Rosania, Antonio Taccone, Carmine Valente e Giovanni Volpe mentre agli arresti domiciliari invece sono finiti Giuliana Brogna, Martino De Fazio, Franco Ambrosone, Giuseppina Nigro e Giuseppe Durante. Il gip ha convalidato nei giorni scorsi i sequestri dei beni riconducibili agli indagati sottoposti a misura cautelare. Mentre si attende ancora la convalida dei sequestri beni posti sotto sequestro agli indagati a piede liberi e accusati di associazione a delinquere di stampo camorristico. Sedici gli indagati a piede libero e destinatari del decreto di perquisizione a firma dei sostituti procuratori distrettuali antimafia che furono eseguite presso abitazioni, uffici e ristoranti riconducibili a Damiano Genovese (agli arresti domiciliari per detenzione illegale di armi), Antonio Genovese, l'avvocato Antonio Barone, Gianluca Formisano, Livia e Modestino Forte, Armando Pompeo e Gianluca Aprile, Sabino Morano, Beniamino Pagano, Marialuigia Gasparro, Roberta Mazzone e Efrem Spiniello. I sedici sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, estorsione, turbata libertà degli incanti e riciclaggio.

