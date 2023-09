Clan Pagnozzi, hanno fornito la loro versione dei fatti, rispondendo alle domande del gip Anna Tirone, durante l'interrogatorio di garanzia. Paolo Pagnozzi ha precisato che i suoi «contatti telefonici con Gerardo Marino finito in carcere erano dovuti strettamente a delle vicende familiari».

Infatti Paolo Pagnozzi sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con le accuse di usura e di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolare il clan Pagnozzi, è il nipote di Marino, a sua volta cognato dell'ex boss defunto Gennaro Pagnozzi.

Si è difeso dinanzi al gip del tribunale di Napoli anche l'indagato Clemente Caliendo, anch'egli agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Quest'ultimo ha risposto alle domande per oltre un'ora e mezza precisando di volta in volta per quale ragione aveva avuto dei contatti con Marino. Inoltre ha presentato una corposa documentazione per avallare la sua versione. Gerardo Marino, l'unico finito in carcere, ha respinto ogni addebito precisando che non vi era alcuna attività usuraria, ma solo dei rapporti esclusivamente lavorativi.

I tre sono difesi dagli avvocati Valeria Verrusio del foro di Avellino, Giovanni Adamo del foro di Benevento, Giuseppe Milazzo del foro di Nola e Immacolata Romano del foro di Napoli che hanno già provveduto a presentare l'istanza di riesame per i loro assistiti. Tutti e tre sono stati raggiunti da una misura cautelare chiesta dal Procuratore Sergio Ferrigno e dal pm antimafia Francesco Raffaele e firmata dal Gip del Tribunale di Napoli, Anna Tirone. Il giro di usura e di estorsione è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino grazie all'attività di intercettazione avviata dopo l'omicidio di Orazio De Paola, avvenuto nel settembre del 2020 (delitto per il quale è stato condannato a 18 anni di reclusione Gianluca Di Matola. Pena ridotta a dieci anni di reclusione dai giudici della Corte di Appello di Napoli dopo le discussioni degli avvocati Vittorio Fucci e Alessio Ruoppo). Nel luglio del 2021 i militari hanno sequestrato all'indagato Gerardo Marino (finito in carcere), subito dopo un incontro avvenuto a Maddaloni, la somma di seicento euro.