Clan Partenio 2.0, il boss dell'Alta Irpinia Ernesto Nigro resta in carcere. Rigettata l'istanza di concessione degli arresti domiciliari proposta dall'avvocato Alberico Villani e legata all'emergenza sanitaria da Coronavirus.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Fabrizio Finamore, ha respinto la dunque richiesta di scarcerazione, sia per la sussistenza delle esigenze cautelari che per l'assenza di contagi da Coronavirus nel carcere di Ancona dove Ernesto Nigro è attualmente detenuto. D'altronde anche i giudici della Suprema Corte di Cassazione e i magistrati del tribunale del riesame di Napoli, qualche mese fa avevano confermato tutte le misure cautelari per gli indagati rimasti coinvolti nell'inchiesta Clan Partenio 2.0, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia. I giudici del tribunale della libertà avevano spiegato nelle motivazioni come, dal corredo probatorio acquisito dagli inquirenti, emergesse «la granitica dimostrazione dell'esistenza e dell'operatività di un gruppo criminale ben organizzato, capeggiato da Pasquale Galdieri, che attraverso una serie di atti intimidatori attuati con modalità tipicamente camorristiche, si imponeva nei territori di Avellino e Alta Irpinia».

Inoltre i giudici della decima sezione del Tribunale del riesame di Napoli nelle motivazioni avevano anche ricostruito l'organigramma della nuova consorteria criminale, oltre a confermare le misure cautelari (18 in carcere e 5 ai domiciliari) nei confronti di 22 dei 23 indagati. Ad aggravare la posizione di Nigro anche alcune intercettazioni telefoniche in cui lo stesso boss dell'Alta Irpinia descrive il nuovo assetto dell'organizzazione criminale: «A reggere il clan c'è solo Pasquale Galdieri». In un'intercettazione di un colloquio avuto con Luigi De Simone (in carcere con l'accusa di associazione a delinquere) spiega che «il nuovo Clan Partenio non è più sotto il controllo della famiglia Genovese, è retto solo da Pasquale Galdieri. I Genovese non ci sono più, tutti riconoscono Pasquale Galdieri come capo».

Cambiando contesto, sono invece stati concessi i domiciliari, su disposizione del Tribunale di sorveglianza di Napoli, a Pellegrino Capaccio, detenuto nel Carcere di Bari. Il pluripregiudicato atripaldese sta scontando una pena complessiva di 18 anni 7 mesi di reclusione, per svariati reati tra cui anche quelli di associazione di stampo camorristico (416 bis). Decisiva per la concessione del beneficio dei domiciliari a Capaccio, l'udienza svoltasi il 28 aprile scorso, dinanzi ai Giudici del Tribunale di Sorveglianza di Napoli che, in accoglimento della tesi difensiva, prospettata dall'avvocato Rolando Iorio, hanno concesso per la terza volta la misura della detenzione domiciliare al pluripregiudicato atripaldese. Infatti, la misura della detenzione domiciliare gli era già stata concessa in passato per ben 2 volte e puntualmente gli era stata revocata, i quanto il detenuto si era reso responsabile di condotte incompatibili con il beneficio concessogli.

Dopo poco più di un anno trascorso in cella, il Pellegrino Capaccio, ha visto nuovamente aprirsi le porte del Carcere, potendo far rientro nella sua abitazione di Contrada Alvanite ad Atripalda. Fondamentale, ad avviso del suo difensore «è stata la riduzione notevole di pena riconosciuta al Capaccio a seguito dell'incidente di esecuzione, avvenuto nel mese di Dicembre 2019 dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, dove gli è stato applicato il condono previsto dalla Legge 241 del 2006, con una riduzione complessiva della pena di 2 anni e 6 mesi. Questo sostanziale sconto di pena, unitamente alle condizioni di salute del mio assistito, hanno convinto il Tribunale di Sorveglianza di Napoli a concedergli nuovamente la detenzione domiciliare».

