Sabato 20 Aprile 2019, 14:17

Si fa sempre più caldo il clima nel Vallo di Lauro. Dopo la bomba carta fatta esplodere davanti all’abitazione di un 43enne a Pago Vallo Lauro, questa notte è andato a fuoco un autocarro all’interno di un’azienda agricola a Quindici. La matrice dolosa non è stata ancora accertata. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Baiano per fare piena luce sulla vincenda. Il mezzo era fermo da alcuni mesi. Questo fa propendere verso l’azione di qualcuno. E’ stato il titolare ad allertare gli uomini dell’Arma.