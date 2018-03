Mercoledì 7 Marzo 2018, 17:59 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 17:59

È volato giù da un edificio in costruzione da un'altezza di sei metri. Un clochard di 52 anni avellinese è finito in ospedale con ferite varie e fratture alle costole. L'episodio è avvenuto nel capoluogo irpino, a Rampa Santa Maria delle Grazie, nel cantiere dell'immobilie da tempo sottoposto a sequestro dall'Autorità Giudiziaria. Il senzatetto in compagnia di un amico aveva trovato rifugio nella struttura per passare la notte. A causa del buio avrebbe messo un piede in fallo, cadendo nel vuoto. L'amico resosi conto della gravità della situazione ha subito allertato il 118. Sul posto anche Carabinieri e Vigili del fuoco.