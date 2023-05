Baby clown, gli alunni dell'Aurigemma al Moscati

Infanzia felice, piccoli clown in corsia: con questa iniziativa promossa dal Comune di Monteforte Irpino, in collaborazione con il Teatro degli Eventi e l'Associazione Eventi 2000, gli alunni dell'istituto Comprensivo Salvatore Aurigemma di Monteforte Irpino faranno visita ai piccoli in degenza presso il reparto di pediatria dell'Ospedale Moscati di Avellino.



Il progetto, che ha visto partecipi più di trenta alunni della scuola di Monteforte, ha coniugato attività laboratoriali e ludico teatrali finalizzate all'inclusione e alla crescita degli studenti.





Venerdì 26 Maggio, alle ore 9.30, i piccoli clown daranno vita a una serie di spettacoli tra i reparti della pediatria del Moscati, per donare un sorriso e un libro.



«Questa iniziativa mi riempie di gioia - ha dichiarato 𝐢𝐥 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐟𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧𝐨 - sono fiero ed orgoglioso dell'impegno del Maestro Merolla e dei nostri studenti.

Ringrazio affettuosamente la nostra dirigente scolastica Filomena Colella per aver sposato questa nostra iniziativa».

«Un'importantissima esperienza di solidarietà e volontariato attivo» così definisce l'iniziativa la dirigente scolastica, Filomena Colella.

«Con lo spettacolo di clownterapia, siamo felici di poter regalare ai piccoli del Reparto Pediatria dell’Ospedale Moscati di Avellino attimi di felicità e spensieratezza. Ma soprattutto siamo orgogliosi di poter offrire al nostro territorio un servizio sociale fondamentale quale quello della Scuola in Ospedale - conclude -, rappresentando il nostro Istituto l’unica scuola della Provincia ad aver rinnovato, a partire dall’anno scolastico 2007/2008, la Convenzione con l’AORN Moscati e l’USR Campania».