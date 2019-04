Domenica 14 Aprile 2019, 13:35

Pusher di 35 anni arrestato dai carabinieri di Grottaminarda. La fortuna non è stata dalla sua parte. Il giovane stava uscendo di casa nel corso della notte, quando si è imbattuto nei militari impegnati in un servizio di controllo. Alla vista degli uomini dell’Arma, il 35enne ha provato a rientrare frettolosamente in casa. Scena che non è passata inosservata. Così è scattata l’azione dei carabinieri. Bloccato mentre si accingeva a chiudere la porta dell’appartamento, all’esito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di alcuni pezzi di hashish, di una dose di cocaina e di otto dosi di eroina, alcune delle quali lanciate con mossa fulminea dal balcone, nel maldestro tentativo di disfarsene ma prontamente recuperate dai carabinieri che sorvegliavano all’esterno della casa.