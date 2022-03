Cocaina sotto al sedile dell'auto arrestato 36enne di Forino

Manette per droga ai polsi di un 36enne di Forino. I Carabinieri della Compagnia di Solofra, agli ordini del capitano Gianfranco Iannelli, lo hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile era impegnata in un normale servizio di controllo nell’abitato di Montoro, quando ha intimato l’alt al conducente di un’autovettura in transito.

L’atteggiamento sospetto manifestato dall’automobilista ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, sotto al sedile è stato rinvenuto un involucro contenente 10 grammi di cocaina. La droga è stata sottoposta a sequestro.