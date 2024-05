Avellino, due impresentabili nelle liste alle comunali

L'Antimafia indica come impresentabili due candidati alle comunali di Avellino. Si tratta di Sergio Acone, candidato al comune di Avellino per la lista Unità Popolare per Avellino, a sostegno del candidato sindaco Aldo D'Andrea e di Domenicantonio Floriano candidato nella lista Patto Civico per Avellino a sostegno del candidato sindaco Rino Genovese.

Sono gli impresentabili indicati dalla commissione antimafia: la loro posizione viola il codice di autoregolamentazione (ma ciò non impedisce che si candidino, se le loro formazioni di appartenenza non aderiscono al codice).

Acone è stato condannato per bancarotta fraudolenta e Floriano deve rispondere di riciclaggio, per lui processo in corso a Vallo della Lucania.