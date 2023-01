Si chiude la vicenda Codiso, evitando il fallimento, con la liquidazione dei creditori. Ultima tranche alcuni giorni fa, con l'esecuzione al piano di riparto finale con il pagamento del saldo in favore dei creditori, oltre alla restituzione di una somma consistente al Codiso, di circa 840mila euro che pertanto tornerà in bonis una volta dichiarata formalmente chiusa la procedura.

La vicenda Codiso risale al 2006, quando l'amministrazione presentò domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con l'assistenza dell'avvocato Francesco De Santis e Luigi Iandolo. La situazione debitoria verificata dal Commissario giudiziale, Aniello Govetosa, era all'epoca di circa 6 milioni di euro per cui vi era il serio rischio di fallimento, anche perché la società era stata sostanzialmente espropriata dei suoi beni, oltre che della gestione dell'impianto di depurazione industriale di Solofra (quest'ultima attribuita alla Regione Campania).



Poiché il Codiso non possedeva beni propri, il piano di concordato si basava esclusivamente sul recupero dei crediti vantati dalla società che -in base alle stime- avrebbero dovuto assicurare risorse in misura tale da garantire il pagamento integrale dei creditori privilegiati e il pagamento dei chirografari al 70% circa, oltre, ovviamente, alla copertura delle spese procedurali. Il piano fu approvato dai creditori e omologato dal Tribunale di Avellino che con decreto nel 2007 affidò all'avvocato Achille Benigni l'incarico di liquidatore giudiziale.

«In questi 15 anni -spiega Benigni- ho operato sotto la costante e attenta supervisione del Commissario giudiziale Govetosa che sento il dovere di ringraziare e, ovviamente, del Tribunale. La durata della procedura è dipesa dalla necessità di avviare diverse azioni giudiziarie per il recupero dei crediti vantati in particolare nei confronti della Regione Campania e la Convenzione Comuni di Solofra e Mercato San Severino che erano i principali debitori del Codiso. I giudizi in questione (patrocinati dagli avvocati Claudio Preziosi e Rosario Maglio) si sono conclusi positivamente per la procedura, che ha permesso di stipulare degli accordi transattivi che, insieme ad altre iniziative giudiziarie, hanno consentito il recupero delle somme occorrenti per il buon esito del concordato preventivo».



È attesa ora la convocazione assemblea soci Codiso spa (consorzio misto tra 51% Comune di Solofra e Consorzio Solofra Depurazione 49%). Il futuro del Codiso? Molto dipenderà dalla posizione amministrativa che assumerà il sindaco Nicola Moretti. I servizi rete fognaria civile e industriale da atti consiliari sono stati revocati e dovrebbero essere acquisiti dalla Solofra Servizi.