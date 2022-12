Si chiude con il botto l'ennesimo anno complicato del settore industriale della provincia di Avellino. Il livello di eccellenza raggiunto dalla Cofren azienda dell'area di Pianodardine specializzata nella fornitura di materiali di attrito per il settore ferroviario può rappresentare un traino per l'intero comparto. La fabbrica che, attualmente, occupa poco meno di 200 addetti, 170 dei quali a tempo indeterminato ha ottenuto il livello oro dello standard Iris (International Railway Industry Standard), specifico per il settore ferroviario.

APPROFONDIMENTI Trenitalia Winter Experience, la nuova offerta invernale Irpinia Express, ecco i treni del Natale dedicati al buon vino e ai prodotti tipici Metropolitana di Napoli linea 2, ecco i nuovi treni Pop: «Così passerà ogni cinque minuti»

Si tratta di una certificazione che, finora, è stata conseguita da sole tre aziende nel mondo: Cofren è l'unica italiana e l'unica del gruppo americano Wabtec Corporation di cui fa parte, la sola specializzata nella realizzazione di materiale di attrito. Ieri l'assegnazione formale dell'importante riconoscimento, consegnato direttamente da Bernard Kaufmann, general manager dello standard Iris. Nato all'interno del consorzio Unife, è stato fondato nel 2007 dai maggiori operatori del settore tra cui Trenitalia, Sncf e Db, le compagnie ferroviarie di Francia e Germania ed i più influenti gruppi di costruttori del comparto, come Bombardier, Alstom, Knorr - Bremse e la stessa Wabtec. Lo standard di settore è stato ufficialmente introdotto nel 2010 e molte aziende, tra cui la Cofren «hanno iniziato a certificarsi in parallelo con la Iso 9001», che è la norma internazionale per la gestione della qualità generica, applicabile a tutti i settori produttivi. Le aziende del comparto ferroviario appartenenti al consorzio Unife hanno deciso di andare oltre. Nel 2018, quindi, lo standard Iris ha assunto il carattere di norma internazionale per il comparto, con 279 requisiti aggiuntivi rispetto alla Iso 9001, ed è stata ribattezzata Iso/Ts 22163. Il 15 settembre del 2018 rappresenta una data storica per il settore ferroviario: possedere la certificazione Iris diventa, infatti, un requisito obbligatorio per poter effettuare forniture a tutti gli operatori e produttori aderenti al consorzio Unife. La Cofren che svolge tutte le attività, dal design alla vendita ed all'assistenza postvendita, passando per l'engineering, la produzione e il testing presso il sito di Pianodardine ad Avellino ha non solo conseguito la certificazione, ma ha anche scalato la classifica dei livelli assegnati in base al grado di maturità del Sistema Gestione Qualità, alle performance ottenute nel periodo di valutazione e al giudizio assegnato dai clienti, fino ad ottenere il livello oro. Il responsabile del progetto di certificazione è il quality manager Ulisse Selvitelli su input della direzione e del Managing director Vittorio De Soccio. «Per raggiungere questo livello evidenzia l'amministratore delegato è stato fondamentale il parere dei nostri clienti, che ci hanno premiato per la qualità raggiunta. È la dimostrazione della caparbietà del team della Cofren». «Nei prossimi mesi aggiunge Selvitelli la Cofren, che ha un'anima tutta campana, inaugurerà una nuova linea produttiva per lo sviluppo di prodotti all'avanguardia. Un progetto ambizioso che potrebbe favorire un ulteriore crescita dello stabilimento di Avellino».

Presenti alla cerimonia i vertici irpini di Confindustria con il presidente Emilio De Vizia ed il direttore Crescenzo Ventre, oltre al sindaco di Avellino Gianluca Festa. «L'automotive - dice De Vizia - è stato ed è ancora il settore trainante dell'industria in provincia. Questo la dice lunga sulla bontà delle scelte operate: il comparto dell'auto ha favorito l'insediamento di numerose imprese ma anche la nascita di imprenditori impegnati nell'indotto». «Questo è un territorio sano chiosa il primo cittadino in cui aziende che raggiungono livelli di eccellenza possono trovare terreno fertile».