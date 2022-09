Collegano l'impianto elettrico di casa al contatore condominiale: denunciati

Collegano l’impianto elettrico al contatore del condominio, avevano così energia gratis in casa. I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno denunciato un uomo e una donna del posto.

Nel corso di verifiche specifiche, eseguite insieme al personale della società erogatrice del servizio, è stato riscontrato che, con un cavo elettrico allacciato abusivamente ad un contatore ubicato nel vano scale del palazzo, arrivava la corrente nell’abitazione della coppia. In considerazione delle evidenze emerse, i due sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di furto aggravato.