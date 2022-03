Colpi di pistola contro un tir, notte di paura ad Avella

Agguato nel Mandamento durante la notte. Verso le 3 i Carabinieri della Compagnia di Baiano sono intervenuti ad Avella, Via Tombe Romane, per l’esplosione di alcuni colpi di pistola. Dai primi accertamenti pare che un malvivente, a bordo di un’auto e con volto travisato, dopo essersi affiancato a un TIR di un’azienda del luogo, abbia esploso un colpo di pistola verso la parte bassa della motrice. Illeso il conducente. Indagini in corso per fare chiarezza sull'accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.