Lunedì 20 Agosto 2018, 13:53

Esplode colpi di pistola in paese, paura e apprensione a San Potito Ultra. Protagonista un 50enne del posto, che è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Atripalda.L’intervento dei militari presso l’abitazione dell'uomo è scattato a seguito di una segnalazione al 112. Gli uomini dell'Arma hanno proceduto al ritiro cautelare della pistola e del munizionamento legalmente detenuto dal 50enne che, alla luce delle evidenze emerse, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri anche per stabilire l’esatta dinamica dell'episodio che, fortunatamente, non ha registrato feriti.