Venerdì 22 Giugno 2018, 02:38 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2018 09:16

Salvata all'ospedale Moscati grazie alla tempestività della diagnosi e delle terapie effettuate. Alessia, 4 mesi, giunge al pronto soccorso in condizioni disperate. È rigida, non risponde alle sollecitazioni. I medici sospettano subito un’intossicazione da botulino. La diagnosi è giusta. Lo conferma l’Istituto Superiore di Sanità. Un’operazione rapida che consente di individuare anche l’antidoto adatto. Il Centro Antiveleni di Pavia lo mette immediatamente a disposizione. È una corsa contro il tempo. Bisogna fare in fretta per evitare il peggio. La cosa riesce. Tutto va come deve andare. Formidabili alla guida gli agenti di Polizia. Con la loro staffetta consegnano in giornata la sostanza capace di neutralizzare l’azione del veleno. E così accade. Dopo la somministrazione dei sanitari del “Moscati”, Alessia comincia a muoversi, a dare segnali incoraggianti. Passano quarantott’ore e c’è la completa ripresa. Una festa tra i corridoi dell’ospedale.