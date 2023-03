Colpo di fucile in casa, ferito 55enne: è giallo a San Michele di Serino

Ferito in casa con un colpo di fucile, ma è giallo sulla dinamica dell'accaduto. I fatti si sono verificati nella serata di ieri a San Michele di Serino. L'uomo è stato prontamente soccorso. Ora è ricoverato all'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso e per essere sottoposto a tutti gli accertamenti necessari.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Avellino e della compagnia di Solofra per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabilità di terzi. Si stanno ascoltando alcune persone.