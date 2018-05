Lunedì 28 Maggio 2018, 10:50 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 10:50

Furto da migliaia in uno stabilimento dell'area industriale di Lacedonia. Dal piazzale di un'azienda del Calaggio sono stati rubati sei carrelli elevatori e i relativi caricabatterie. I muletti erano parcheggiati in una zona all'esterno del capannone. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi.