In giro con un coltello a serramanico, bloccato senza fissa dimora

Un 30enne senza fissa dimora è stato bloccato a Castelfranci dai carabinieri perché trovato in possesso di un coltello a serramanico. E’ stato sorpreso a girare con l’arma bianca tra le strade del paese.

Il giovane, che è stato denunciato, è stato identificato mediante fotosegnalamento. Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza in quel Comune, il 30enne è stato proposto per l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.

Il coltello è stato sottoposto a sequestro.