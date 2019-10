I carabinieri della stazione di Cervinara hanno denunciato un 50enne responsabile del reato di porto abusivo di armi dopo essere stato sorpreso con fare sospetto nei pressi di un’abitazione di Cervinara.



Dopo averne scrutato i movimenti, i carabinieri hanno proceduto al controllo e, all’esito della perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 21 centimetri, occultato all’interno di un marsupio.



Il 50enne, che non ha fornito una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto, è stato accompagnato in caserma e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Avellino.