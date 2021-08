Coltivano marijuana in montagna catturati con le fototrappole

Coltivavano marijuana, presi con le fototrappole. Questa volta i Carabinieri, dopo aver notato alcune piante di canapa indiana coltivate sui monti del Comune di Montoro, hanno tenuto sotto controllo la zona fin quando non sono stati individuati i presunti responsabili, incastrati dalle immagini acquisite dalle fototrappole mentre erano all’opera.

L’attività investigativa è stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di Montoro che, congiuntamente ai colleghi della Stazione Forestale di Forino, hanno individuato e denunciato due ventenni del posto per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’indagine prende spunto dal pattugliamento che i Carabinieri pongono in essere anche nei tanti tratti di bosco dell’Irpinia e, in questo caso, nel montorese dove hanno rinvenuto le piante dell’inconfondibile vegetale, coltivate in vasi di plastica, ben curate anche con l’uso di specifici fertilizzanti.