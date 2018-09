Mercoledì 26 Settembre 2018, 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coltivazione di cannabis in casa con piante alte fino a due metri e mezzo, arrestato un 45enne a Mirabella Eclano. In azione i carabinieri. I militari hanno fatto accesso nell’abitazione dell'uomo, procedendo ad un’approfondita perquisizione. Nell’immobile hanno rinvenuto la coltivazione di cannabis indica, con piante dell’altezza variabile tra un metro e due metri e mezzo e un corposo quantitativo di infiorescenze idonee alla preparazione della marijuana. Non solo. I carabinieri hanno scoperto infiorescenze essiccate e tritata, confezionate in bustine di cellophane, nonché un bilancino elettronico ed altro materiale per il confezionamento.