Colto da malore, ciclista sannita muore in Irpinia

Un ciclista è stato stroncato da un malore mentre era in sella alla bici in un gruppo con altri amici. Il dramma si è consumato a Casalbore, lungo la strada statale 90 bis. A perdere la vita un 58enne sannita. Gli altri ciclisti in un primo momento hanno pensato a una caduta, poi si sono resi conto della gravità della situazione. Non hanno perso tempo e hanno allertato subito il 118, cercando di prestare i primi soccorsi al 58enne. Per quest'ultimo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Il malore è stato fatale.