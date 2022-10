Imprenditore vende una villa non sua a un pensionato napoletano

Come in un film di Totò, un imprenditore di Monteforte Irpino ha venduto una villa a un pensionato napoletano. Ma quella casa, con vista mozzafiato sulle distese di verde dell’Irpinia, non era sua. Appartiene a una famiglia di napoletani, completamente all’oscuro di tutto. La vittima del raggiro si è accorta di essere stata truffata quando il finto venditore è scomparso subito dopo il compromesso. Prima, però , aveva incassato 40mila euro per firmare il preliminare di contratto. Da quel momento in poi aveva fatto perdere le proprie tracce. Per essere più credibile aveva anche fatto vedere gli interni della villa, dopo essere entrato in possesso delle chiavi. Il pensionato si è rivolto alle forze dell’ordine e all’investigatore privato Sergio D’Amore. Così l’imprenditore è stato scovato.