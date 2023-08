Il Prefetto di Avellino, Paola Spena, ha convocato per venerdì prossimo 1 settembre una riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la sede del Comune di Ariano Irpino.

Una scelta, quella dell'emissaria del Governo, dettata da una sequenza di furti nelle abitazioni che ci sono stati nella zona del Tricolle. La situazione è ben al di sotto del livello di guardia, ma il Prefetto vuole comunque dare un segnale di vicinanza alla comunità anche spiegando tutte le iniziative che sono state poste in campo sia negli ultimi mesi che nelle ultime settimane per rafforzare i controlli, non solo ad Ariano ma in tutta la provincia irpina.

Venerdì sarà comunque un'occasione per avviare una riflessione ulteriore anche con le autorità politiche della città.