CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 28 Gennaio 2019, 08:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Credo nella giustizia e nell'operato degli inquirenti, che sapranno sicuramente fare luce su quanto è accaduto». Così Angelo Mazzocca, il commerciante all'ingrosso vittima di un gravissimo atto intimidatorio a Moschiano. Per la precisione, due bombe carta sono state esplose da un malvivente nella notte sulla sua auto, arrecando ingenti danni alla parte anteriore della vettura. «In tutta sincerità, non riesco a farmene una ragione. - dice Mazzocca - Io sono un rappresentante della Bionocciola, che si posiziona ai primi posti nel mercato mondiale per la qualità e l'eccellenza delle nocciole e i suoi semilavorati. Cerco di andare sempre incontro ai contadini, soprattutto quelli del mio territorio, per cui non credo che quanto ho subito tre giorni fa sia legato alla mia attività professionale».