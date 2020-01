Un'altra truffa è stata messa a segno tramite un annuncio su internet. Questa volta nella rete è finita una persona residente a Monteforte Irpino. In cerca di un buon affare, è stata attratta dal prezzo oltremodo conveniente di un televisore di ultima generazione in vendita su un noto sito di annunci on-line. Ignara del raggiro in cui sarebbe incappata, ha effettuato il pagamento di 150 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore ha omesso la consegna della smart tv e si è reso irreperibile. I carabinieri sono poi riusciti a risalire al responsabile. Si tratta di un 45enne di Taranto che è stato denunciato. © RIPRODUZIONE RISERVATA