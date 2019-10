Venerdì 4 Ottobre 2019, 21:45

Comprano una villa all'asta, ma vengono perseguitati dall'ex proprietario. Odissea per una coppia che era entrata in possesso della casa nel comune di Montefredane. Sono stati i carabinieri della locale stazione a porre fine all'incubo. I militari hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Tribunale di Avellino con il quale è stata disposta la misura del divieto di avvicinamento alle persone offese per un uomo della provincia di Napoli. L’attività prende spunto dalla denuncia presentata dalle vittime. Attraverso una certosina e riservata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, i carabinieri hanno accertato la veridicità dei fatti ricostruendo date, luoghi e modalità esecutive con cui si erano materializzate le condotte persecutorie.