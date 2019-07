Domenica 7 Luglio 2019, 14:38

«Peppino, le sue radici e noi». Nasce da qui il progetto per l'acquisto della casa di famiglia di San Giuseppe Moscati a Santa Lucia di Serino. Lo sta portando avanti la parrocchia con l'intera comunità. Ottantamila euro il valore stabilito dell'immobile. L'attuale proprietario, non legato da rapporti di parentela con gli eredi dei Moscati, risiede a Roma. Ad acquistare l'abitazione sarà la parrocchia, animata dal proposito di valorizzare la figura del medico santo e quella che fu la dimora dei suoi genitori. «Ma il progetto non è solo di Santa Lucia di Serino, è di tutta l'Irpinia», afferma don Luca Monti, giovane e determinato parroco del paese della Valle del Sabato che guida l'iniziativa.Il «medico dei poveri» è davvero il santo dell'intera provincia di Avellino. L'obiettivo è di coinvolgere le 118 (numero fatidico, proprio in tema sanitario) comunità del territorio per consentire l'acquisto dell'abitazione che, nelle intenzioni, dovrebbe diventare un museo dedicato al medico-santo. Peraltro, all'interno dell'antica dimora sono custoditi oggetti appartenuti a San Giuseppe Moscati. L'idea di don Luca è stata subito condivisa da molti. A cominciare dalla gente di Santa Lucia di Serino, che sta contribuendo a raccogliere i soldi necessari. E' stato già delineato il compromesso, che va perfezionato per il 30 settembre. Per quella data serve il denaro. Sono stati compiuti i primi passi e bisogna fare ancora molto. Almeno per l'acquisto. Poi si penserà alla seconda fase del progetto, quella relativa alla realizzazione del museo. Un passo alla volta, comunque. Come nasce il progetto lo spiega don Luca.«Restituire San Giuseppe Moscati all'Irpinia e l'Irpinia al medico-santo: un desiderio che durava da anni e che ha incontrato provvidenzialmente una opportunità imperdibile dice il sacerdote, amato dall'intera comunità di Santa Lucia - Il progetto è quello di trasformare una porzione del Palazzo Moscati presente nel centro storico di Santa Lucia di Serino in museo che custodisca la memoria storica della famiglia del Santo, delle sue origini, della sua grande passione per Serino e per la nostra terra. La parrocchia di Santa Lucia di Serino prosegue don Luca - si è impegnata nell'acquisto di questo appartamento perché il sogno delle generazioni che ci hanno trasmesso l'amore per Peppino diventi una realtà e una risorsa per tutto il territorio».Il sacerdote è fiducioso. Il paese lo è altrettanto. Confidano nell'aiuto anche esterno, perché serve assolutamente il supporto di tutti. A cominciare dalle altre comunità della Valle del Sabato e del resto della provincia di Avellino.«Con l'approvazione del vescovo diocesano, con i primi aiuti economici arrivati dall'associazione San Giuseppe Moscati-Serino, con le offerte dei fedeli che hanno sposato il progetto, abbiamo soltanto iniziato ad abbozzare il futuro fa sapere il parroco - Manca tanto ma niente è piccolo quando l'amore è grande», sottolinea don Luca Monti (sono state diffuse da alcuni giorni le coordinate per versamenti sul c/c postale Iban IT08P0760115100000019289404; Conto corrente 19289404 Intestato a Parrocchia SS Apostoli Pietro e Paolo - Santa Lucia di Serino; Causale: Casa Moscati). Grande è la mobilitazione dei residenti, altrettanto quella di chi non vive più in paese. Carmine Cioppa, ex alto dirigente di banca, è uno di questi. E per il 16 luglio ha organizzato un appuntamento presso la propria abitazione di famiglia a Santa Lucia di Serino. La proloco presenta «Musica a sostegno del progetto Casa Museo Moscati« proprio nel giardino di Palazzo Cioppa. Il programma prevede l'angolo del jazz con «Cf4th» (Carmine Di Somma, Carmine Ficca, Mariano Arcasi, Salvatore Cioppa) e l'amarcord anni '60 con «I giaguari» (Adelson Nutini, Carmine Cioppa, Pino Stolfa, Roberto Guidi, Salvatore Cioppa, Sasà Santaniello).