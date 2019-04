Sabato 20 Aprile 2019, 18:52 - Ultimo aggiornamento: 20-04-2019 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per le comunali di Avellino la lista guidata da Ferdinando Picariello è stata certificata dai vertici del MoVimento 5 Stelle. Il candidato sindaco e la sua squadra esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto.L'ex vice sindaco, vicino al Sottosegretario dell'Interno Carlo Sibilia, ha superato la concorrenza di Tiziana Guida, indicata dal Meetup di Avellino, e già candidata sindaco nel 2013. La decisione è arrivata in giornata con la lista di Picariello che ha ricevuto la certificazione dai vertici del Movimento 5 Stelle.«Lo scorso aprile presso il centro sociale di Bellizzi si è tenuto un incontro con la lista accreditatasi sulla Piattaforma Rousseau con capolista Ferdinando Picariello - spiega Tiziana Guidi in una lunga nota stampa -. Nel corso del confronto sono emerse due visioni della proposta elettorale da offrire alle prossime elezioni profondamente diverse»