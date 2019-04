CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 6 Aprile 2019, 12:00

Al Comune di Avellino è in arrivo un pioggia di assunzioni. I commissari di Piazza del Popolo hanno deliberato, infatti, l'attuazione del Programma degli innesti del 2019 e, successivamente, delle procedure previste per il biennio 2020-2021.Tutto scritto nero su bianco nel Piano triennale del fabbisogno del personale, approvato dalla triade ed allegato al prossimo Bilancio di previsione. Per un ente con una macchina amministrativa assolutamente sottodimensionata, e piena di falle clamorose come nel caso dell'Ufficio tributi si tratta di manna dal cielo. Si parte con i rinforzi legati al 2019. In arrivo, 2 dirigenti a tempo pieno in mobilità, 23 funzionari part time, un funzionario a tempo pieno, sempre in mobilità, un istruttore di categoria C5 part time e un altro C1 di categoria protetta in mobilità. Quindi, un operatore specializzato in beni culturali, un assistente sociale e un istruttore di vigilanza. C'è anche la proroga di un contratto a tempo determinato, part time. Per comprendere l'importanza dell'iniziativa, basti pensare che i dirigenti, al netto del segretario generale, oggi sono solo 3. Ne servirebbero almeno 8. Il tutto, si legge nella delibera approvata dal commissario Giuseppe Priolo, per una spesa calcolata in 580.590 euro, comprensivi di contributi.