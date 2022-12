L'ok ufficiale della Conferenza per la stabilità finanziaria degli enti locali rimuove l'ultimo ostacolo all'assunzione delle figure professionali bandite dal Comune con i concorsi pubblici. La notizia nel giorno in cui il sindaco, Gianluca Festa, relazionerà in Consiglio comunale sulla bagarre che ha riguardato la prima delle sei sessioni svolte ad Ariano, poi sospesa, e su cui stanno facendo luce le forze dell'ordine.

APPROFONDIMENTI

Nuovo codice appalti pubblici, cosa cambia? Dai subappalti alla revisione dei prezzi: le novità Quindici assunzioni a Mondragone, via libera dell'amministrazione comunale

In merito, si apprende che il concorso per i 4 funzionari di categoria C1, per i quali si erano candidati circa 1500 aspiranti, si dovrà svolgere necessariamente l'anno nuovo. Dopo l'approvazione del Bilancio di previsione.

«L'ok del Ministero dice la vice-sindaco con delega al Personale, Laura Nargi conferma la bontà del nostro percorso amministrativo. È nostra intenzione chiudere le procedure per i reclutamenti, con un rammarico per quei bandi che non hanno registrato il superamento della prova da parte di alcun candidato. Rispetto alla prova sospesa e che si rifarà l'anno prossimo aggiunge stiamo verificando cosa non ha funzionato dal punto di vista organizzativo».

In merito, promette battaglia l'opposizione. L'informativa richiesta da Amalio Santoro non contemplerà il dibattito. Ma la posizione critica delle minoranze verrà esplicitata nell'intervento che aprirà la strada al chiarimento ufficiale del sindaco.

La posizione dell'amministrazione è nota: massima fiducia nella commissione, ferma volontà di far luce tanto sulle possibili disfunzioni interne, quanto sulla presenza di alcuni candidati che avrebbero contribuito ad inasprire i toni. Intanto, le prove finali per i candidati che hanno superato il primo turno si svolgeranno tra il 30 e il 31 dicembre prossimi. Dunque sul filo. L'informativa di Festa sarebbe potuta arrivare già ieri, in prima convocazione, ma la maggioranza come era già risaputo nei corridoi di Piazza del Popolo si è assentata in blocco. Defezioni tra i consiglieri medici e quelli impegnati per ragioni di lavoro, ma anche qualche assente per motivi di salute, non avrebbero consentito il raggiungimento dei 17 presenti minimi per tenere in piedi l'assise.

Ma le opposizioni, presenti con Ettore Iacovacci, Nicola Giordano e Marietta Giordano, del Pd, Francesco Iandolo, di «Avellino prende parte», e Alessandra Iannuzzi, del gruppo misto, vedono nell'assenza dei festiani la conferma dell'esistenza di chiare fibrillazioni nella maggioranza di governo. «Convocano un Consiglio comunale con urgenza evidenzia il capogruppo del Pd, Ettore Iacovacci, chiedono pareri nelle commissioni con la stessa ratio, e poi non si presentano. Questa è la cosa grave. L'urgenza ce l'hanno solo Festa e Maggio». Marietta Giordano punge allo stesso modo: «Altro che medici e consiglieri malati. Le ragioni delle assenze sono evidentemente politiche. Non hanno i numeri per votare le pratiche in prima convocazione. Di conseguenza, i Consigli si terranno sempre in seconda convocazione». La consigliera democrat mette nel mirino un modo di amministrare che non la convince: «Questi sono atteggiamento organizzati da un sindaco che autorizza i suoi a non presenziare a momenti di confronto in aula. Qui il confronto non c'è mai. sbotta - Il sindaco decide e va avanti da solo».

La riunione odierna del Consiglio comunale, in sessione mattutina, si preannuncia particolarmente calda. All'ordine del giorno, c'è anche e soprattutto la delibera per l'approvazione del sub ambito distrettuale autonomo del Comune per la realizzazione di un'azienda mista per la gestione dei rifiuti. La giunta ha già dato gli indirizzi per una gara a doppio getto, che individui il privato che entrerà in società col 49 per cento delle quote e che esprimerà l'amministratore delegato. Su questo la minoranza è già andata all'attacco con forza. Il sindaco, dal canto suo, annuncia una realtà pronta a partire in primavera e che, con 100 dipendenti presi da «IrpiniAmbiente», farà risparmiare ai cittadini il 12 per cento dei costi sulla Tari.