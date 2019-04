Sabato 13 Aprile 2019, 12:47

Il pd sceglie Cipriano nella corsa la comune di Avellino."A Luca Cipriano - dice la segreteria provinciale - affidiamo il compito di portare avanti la definizione del programma e della coalizione di Centrosinistra che possa essere ampia ed inclusiva ma, allo stesso tempo, coerente ed innovativa, avvicinando il più possibile i giovani alla vita politica e recuperando l'impegno di quelle forze sociali rimaste ancora distanti dalla partecipazione attiva, in linea esclusivamente con le attese di rinascita della città di Avellino".Al momento in corsa per la carica di sindaco c'è anche Gianluca Festa che con una civica sostenuta anche da una parte del Pd è già in campo da qualche giorno.