Il Comune non paga i debiti e la Prefettura lo diffida. Per di più, minacciando di sostituirsi alla presidenza del Consiglio nella convocazione di un'assise in cui riconoscere due pratiche per cui creditori hanno già vinto il ricorso al Tar. Nel complesso, però, l'ente deve riconoscere una mole di passività che ammonta in tutto a 16 milioni, per posizioni che risalgono anche a 10 anni fa. Se il Comune non stringe i tempi, i creditori ora fremono. Ed ecco la Prefettura. Il provvedimento del Palazzo di Governo è stato pubblicato ieri. Dal 6 ottobre, il funzionario prefettizio, Antonio Napoletano, «si è insediato al Comune». si legge nella comunicazione Il 9 e 10 luglio 2019, infatti, il Tar di Salerno aveva accolto i ricorsi di Annalisa Manfregola e Pellegrino Volta, contro il Comune, «per l' l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino nel 2018, e condannava il comune a eseguire le sentenze». Ma l'anno dopo, il commissario Priolo dichiarava il pre-dissesto, e i decreti ingiuntivi, come tutte le altre azioni esecutive «venivano sospese fino all'approvazione o al diniego del piano». Peraltro non ancora avvenute. Il Tar ne prendeva atto, attendendo di fatto che il Comune approvasse il Bilancio di previsione e procedesse al riconoscimento dei debiti in Consiglio comunale, per poi pagarli. L'amministrazione Festa ha incassato il previsionale viene ricordato un mese fa, ovvero lo scorso 7 settembre. Ma non ha ancora chiuso la ricognizione dei debiti - peraltro richiesta già mesi fa dalla Corte dei conti in una lunga relazione né «ad oggi continua il commissario ad acta della Prefettura - ha convocato il Consiglio comunale per l'approvazione». E così arriva la il cartellino giallo: «Il commissario si insedia presso il Comune per svolgere le proprie funzioni, nei limiti dei poteri datigli dalla Prefettura e dal Tar, e diffida il Comune, nella persona del presidente dell'assemblea, a convocare il Consiglio comunale entro 25 giorni dalla delibera, (datata 7 ottobre ndr). Altrimenti continua la nota - il commissario si sostituirà al Consiglio comunale».

Il messaggio, dunque, è chiarissimo: stringere i tempi o ci penserà la Prefettura. Per l'assessore al Bilancio, Vincenzo Cuzzola, però, il metodo non è proprio ortodosso: «E' evidente che tutto nasce da un'errata interpretazione del Tar e, forse, anche degli avvocati che ci hanno assistito. Perché se è spiegato nella stessa delibera che sono sospese le procedure esecutive contro il Comune, non si capisce come poi lo si possa commissariare. Insomma, un mezzo abuso giuridico c'è». Ma Cuzzola pressa gli uffici da tempo per il riconoscimento e il pagamento dei debiti, pur ricordando che «l'iter richiede tempi non brevi». E così si impegna: «E' nostra intenzione pagare e i soldi ci sono. Useremo questa diffida come sprone a fare prima, perché restiamo convinti che per rimettere in sesto i conti dell'ente siano necessari 3 obiettivi entro quest'anno: accertamento dell'evasione per almeno 9 milioni, vendita dei beni, almeno del Palazzo di Città alla Guardia di Finanza, e riconoscimento dei debiti fuori bilancio». Il prossimo 12 ottobre, allora, in commissione Contenzioso saranno esaminate 16 pratiche. Ma quello che ha mosso la Prefettura non è l'unico atto di opposizione appena notificato al Comune da un privato. E' stato chiesto, infatti, pure l'annullamento della delibera di Consiglio comunale di monetizzazione delle aree di Santa Maria delle Grazie. In pratica, la Srl Costruzoni, di Giancarlo Iandolo, ritiene illegittimo quell'atto e contesta una serie di ulteriori aspetti urbanistici in un ricorso. Per il presidente della Commissione; Bilancio e capogruppo di «Laboratorio Avellino», Nicola Giordano, è un «doppio pasticcio». «Quelli che dovevano essere gli assessori di punta dell'amministrazione, Cuzzola e Buondonno, - accusa - vengono meno. Prima, veniamo commissariati per i debiti fuori bilancio, poi ci vediamo impugnare una semplice delibera. Questo dimostra - incalza - che c'è un'approssimazione anche nella stesura degli atti, figlia di una scarsa attenzione verso questa città». Per Giordano, infatti, «in questo modo, si espone il Consiglio comunale ad eventuali rischi». «Il problema - chiosa - è che questa amministrazione è concentrata su altri argomenti. Quanto avviene sui debiti è clamoroso. Parliamo da un anno della necessità di pagarli e non si riesce a portare neanche una pratica per tempo».

