Comune di Avellino, stangata da 300mila euro sulla corrente e il gas

Cominciano i guai energetici per Palazzo di Città. La prima scossa arriva dalla società che gestisce in project financing gli impianti elettrici e termici negli edifici del Comune. «A seguito dei sopravvenuti aumenti dei costi di fornitura di energia elettrica e del gas metano, in corso di quantificazione, occorre incrementare, per l'anno 2022, gli importi già impegnati sui capitoli dedicati al project, per un totale complessivo di 308.811 euro». La stangata, come si evince dalla determina che reca la duplice firma dei dirigenti, alle Finanze e all'Energia, Gianluigi Marotta e Gaetano D'Agostino, arriva prima ancora che venga compiutamene effettuata l'analisi dei rincari, alla luce delle nuove bollette. E rende bene l'idea di ciò che sta per arrivare. Anche in considerazione del fatto che i nuovi e più temuti aumenti sono partiti solo il primo ottobre.

Eppure l'impresa «Engine/Venezia impianti» addebita al Comune circa un terzo in più di ciò che l'ente paga ogni anno per il medesimo servizio, ovvero 962.000 euro per 15 anni. Il conto, insomma, comincia a farsi particolarmente salato. Se non insostenibile. Anche perché il project financing in questione non tiene conto, ad esempio, di costi ulteriori quali la pubblica illuminazione. Il totale, che nel 2021 ammontava a 3,1 milioni di euro, era già stato portato nel bilancio di previsione a 3,750 milioni. Ma, dalle ricognizioni in corso in questi giorni, è già emerso che l'aumento del 20 per cento previsto non sarà sufficiente. E forse non basterò nemmeno il 50. Piazza del Popolo al pari delle altre pubbliche amministrazioni rischia insomma di finire davvero alla canna del gas se i prezzi dell'energia non scenderanno e se, nelle more, non interverrà massicciamente il Governo.

Come auspicato tanto dal sindaco, Gianluca Festa, quanto dalla vice, Laura Nargi, anche a proposito della crisi del commercio. L'anno scorso, il ristoro per i maggiori costi energetici fu complessivamente pari a 307.000 euro. Una cifra che oggi basta solo a pagare il primo e parziale incremento conteggiato sul 2022 dall'impresa che gestisce luce e gas negli edifici comunali. A spaventare più di tutto, sul fronte del riscaldamento, sono ovviamente gli edifici scolastici. Ma anche le palestre, con le attività sportive serali che già rischiano di risentirne. Non sembra aver sortito effetti particolarmente rilevati, almeno per ora, l'avvio del sistema della settimana corta, comunque adottato dalla maggior parte delle scuole medie ed elementari comunali. Sarà l'aggiornamento dei costi energetici che gli uffici sono in procinto di consegnare all'amministrazione a dire se, già da subito, si renderanno necessari provvedimenti improntati ad un minore utilizzo degli edifici comunali o ad un aumento dei canoni per i cittadini. Il sindaco Festa l'ha già detto a chiare lettere: di questo passo, il Comune potrebbe ritrovarsi con le spalle al muro. Obbligato a dover scegliere tra la chiusura dei riscaldamenti nelle scuole o della pubblica illuminazione di sera. Intanto, sul fronte interno, l'amministrazione si prepara ad attuare il piano di accorpamento degli uffici e del personale annunciato dalla vicesindaco con delega al ramo, Laura Nargi.

In pratica, considerato che l'attuale sede del Comune è fortemente sovradimensionata rispetto all'esiguo numero di personale (solo 150 addetti a fronte dei 500 di qualche anno fa) verranno di fatto chiuse più o meno la metà delle stanze dell'edificio. Con l'obiettivo dichiarato di ridurre in ogni modo i consumi di luce e di gas. Il piano - da quanto si apprende - partirà a giorni. L'emergenza energetica, insomma, accomuna le attività private agli uffici pubblici. Primo tra tutti, il Comune. L'argomento, a Piazza del Popolo, spaventa anche per le implicazioni nefaste che potrebbe avere sul bilancio di un ente già in pre-dissesto. Con in rincari che, nella migliore delle ipotesi, eroderanno gli accantonamenti previsti per risanare i conti. La questione ormai è esplosa in tutta la sua drammatica evidenza. E sarà ancora una volta centrale nel corso del faccia a faccia già programmato per martedì mattina, in Comune, tra il sindaco Festa e gli esercenti in agitazione per il destino delle proprie attività.